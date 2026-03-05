Μαθητές του 12ου Γυμνασίου Λάρισας σε έκθεση φωτογραφίας στον Μύλο του Παππά

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του 12ο Γυμνασίου Λάρισας «Μ. Καραγάτσης» επισκέφθηκαν τον Μύλο του Παππά, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ιωάννη Σάκκα και Φίλιππο Στεργιανό, στο πλαίσιο της δημιουργίας της φωτογραφικής ομάδας του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικό εργαστήριο πάνω στις βασικές αρχές της φωτογραφίας από τον Ανδρέα Κατσάκο, μέλος της Φωτογραφική Ομάδα fplus, και ξεναγήθηκαν στην έκθεση φωτογραφίας του με τίτλο “Until Twelve: A Family Album”.

Η έκθεση παρουσιάζεται από τη Φωτογραφική Ομάδα fplus σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο της δράσης FDAYS, και φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου του κεντρικού κτηρίου του Μύλου του Παππά από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Πέμπτη: 10:00 – 21:00,

Παρασκευή 6 Μαρτίου: 10:00 – 18:00

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική εμπειρία γνωριμίας των μαθητών με τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία, ενισχύοντας τη βιωματική τους επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας και σηματοδοτώντας την έναρξη της φωτογραφικής τους διαδρομής στο σχολικό περιβάλλον.