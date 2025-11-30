Μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας επισκέφθηκαν το ΓΝΛ

Μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας και οι εκπαιδευτικοί Δημοβέλης Πέτρος (διευθυντής του σχολείου) και Γατσέλης Χρήστος ενημερώθηκαν από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας(ΓΝΛ), τον κο Ευάγγελο Αλεξίου Διευθυντή του Ακτινολογικού Τμήματος και την κα Χαΐμαδή Σαρακατσάνου ΤΕ Νοσηλεύτρια για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στους χώρους του Ιδρύματος.

Το ΓΝΛ είναι ένα από τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη που ενσωματώνει ενεργά την Τεχνητή Νοημοσύνη στην κλινική πρακτική για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει το σύστημα ER TRIACE που καθοδηγεί τον χειριστή του κατά τη διαλογή του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Το σύστημα αυτό αναλύει σε πραγματικό χρόνο τα ζωτικά σημεία, τα συμπτώματα και το ιστορικό του ασθενούς παρέχοντας στον γιατρό και τους νοσηλευτές σημαντικές ενδείξεις και προειδοποιήσεις. Έτσι, τα περιστατικά κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα τους, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής για όσους χρειάζονται επειγόντως φροντίδα και βελτιώνεται η ακρίβεια της διαλογής