Μαμάκος για απώλεια Τζιαφάλια: «Συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με την ιστορική ταυτότητα της πόλης μας»

Σε δήλωση του δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου, για την απώλεια του αρχαιολόγου Αθανάσιου Τζιαφάλια επισημαίνονται τα εξής:

«Η Λάρισα αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τον Αθανάσιο Τζιαφάλια, έναν σπουδαίο αρχαιολόγο και έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με την ιστορική ταυτότητα της πόλης μας.

Με το επιστημονικό του έργο, την επιμονή και το πάθος του, πρωτοστάτησε στην αποκάλυψη και ανάδειξη του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, ενός μνημείου–ορόσημου που επανατοποθέτησε τη Λάρισα στον χάρτη των μεγάλων ιστορικών πόλεων της Ελλάδας.

Ο Αθανάσιος Τζιαφάλιας δεν υπηρέτησε απλώς την αρχαιολογία. Υπηρέτησε τη Λάρισα με συνέπεια, γνώση και βαθύ σεβασμό στην ιστορία της. Η βράβευσή του από τον Δήμο Λαρισαίων το 2018 αποτέλεσε μια ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της ανεκτίμητης προσφοράς του.

Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι πολύτιμη και διαρκής. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα μνημεία που ανέδειξε και το έργο που προσέφερε στην πόλη και στον πολιτισμό μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»