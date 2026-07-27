Μαμάκος για Σμαρώ Γκαράνη: «Αυθεντική ευεργέτιδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της κοινωνίας»

«Η Σμαρώ Γκαράνη υπήρξε αυθεντική ευεργέτιδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ως ενεργό και εκλεκτό μέλος του Συλλόγου του Μουσείου, αλλά και ως στενή φίλη της αείμνησης ιδρύτριας Λένας Γουργιώτη, εργάστηκε με πάθος και ανιδιοτέλεια για την ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου μας», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Δημάρχου Λαρισαίων και Προέδρου του ΛΙΜΛ, κ.Θανάση Μαμάκου.

Με αφορμή την απώλεια της Σμαρώς Γκαράνη, ο κ.Μαμάκος υπογραμμίζει πως η σχέση της με το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας ήταν βαθιά, πολυετής και ουσιαστική, καθώς υπήρξε διαχρονική «σύμμαχος» στο όραμα για την ανάδειξη του θεσσαλικού πολιτισμού. Μέσα από τη σημαντική και γενναιόδωρη δωρεά της προς το ΛΙΜΛ, Λάρισας, τιμώντας τη μνήμη του συζύγου της, Μιχαήλ, παρείχε έμπρακτη στήριξη στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μαμάκου:

«Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση πληροφορήθηκα την απώλεια της Σμαρώς Γκαράνη, μιας σπουδαίας Λαρισαίας που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ανιδιοτελή προσφορά της στην πόλη μας.

Η Σμαρώ Γκαράνη υπήρξε αυθεντική ευεργέτιδα της τοπικής μας κοινωνίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον πολιτισμό της Λάρισας, μέσα και από τη σημαντική και γενναιόδωρη δωρεά της προς το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, τιμώντας τη μνήμη του συζύγου της, Μιχαήλ, και στηρίζοντας έμπρακτα τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ως ενεργό και εκλεκτό μέλος του Συλλόγου του Μουσείου, αλλά και ως στενή φίλη της αείμνηστης ιδρύτριας Λένας Γουργιώτη, εργάστηκε με πάθος για την ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου μας.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η προσφορά και το παράδειγμά της θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων των συνδημοτών μας. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».

Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας- Γιώργος και Λένα Γουργιώτη αποχαιρετούν με σεβασμό τη δωρήτρια του Μουσείου και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της .