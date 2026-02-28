Μαμάκος για Τέμπη: “Η Λάρισα δεν ξεχνά, στέκεται δίπλα στις οικογένειες, απαιτεί δικαιοσύνη”

Σε δήλωση του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου για τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρονται τα εξής:

«Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Τρία χρόνια από τη νύχτα που πάγωσε τον χρόνο και χάραξε ανεξίτηλα τη συλλογική μας μνήμη.

Πενήντα επτά άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. Πενήντα επτά οικογένειες συνεχίζουν να μετρούν την απουσία με σιωπή, πόνο και ένα αμείλικτο «γιατί».

Η Λάρισα, η πόλη μας, στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων. Στα νοσοκομεία, στους χώρους αναγνώρισης, στις δύσκολες ώρες της ταυτοποίησης και της στήριξης, η τοπική κοινωνία έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό της. Πολίτες, υγειονομικοί, εθελοντές, εργαζόμενοι, γυναίκες και άνδρες, όλοι μαζί, σήκωσαν ένα βάρος που δεν περιγράφεται με λόγια.

Τρία χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Και μαζί της παραμένει ζωντανή η απαίτηση για δικαιοσύνη.

Η δίκη που θα εξελιχθεί στην πόλη μας είναι μια βαθιά ηθική δοκιμασία για το κράτος δικαίου. Είναι η στιγμή που οι ευθύνες οφείλουν να αποδοθούν με σαφήνεια, χωρίς σκιές, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς συμψηφισμούς.

Η Λάρισα φιλοξενεί αυτή τη δίκη με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αλλά και με βαθιά επίγνωση της ιστορικής της σημασίας. Εδώ, στην πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πρέπει να δοθούν καθαρές απαντήσεις. Για τις πράξεις. Για τις παραλείψεις. Για τα συστημικά λάθη. Για όλα όσα οδήγησαν σε αυτό το ανείπωτο δυστύχημα.

Σκύβω το κεφάλι με σεβασμό μπροστά στους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων. Ενώνω τη φωνή μου με τη δική τους για πλήρη διερεύνηση, για καταλογισμό ευθυνών, για παραδειγματική τιμωρία όπου αυτή αναλογεί.

Η απονομή δικαιοσύνης είναι πράξη δημοκρατίας. Δεν είναι εκδίκηση.

Είναι όρος εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Είναι η μόνη οδός για να μετατραπεί η οδύνη σε δύναμη αλλαγής.

Ταυτόχρονα, η μνήμη των 57 ανθρώπων μάς δεσμεύει να απαιτήσουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα μεταφορών. Να μη συμβιβαστούμε με τη μετριότητα. Να μη συνηθίσουμε την αδιαφορία. Να μη θεωρήσουμε ποτέ την ανθρώπινη ζωή ως παράπλευρη απώλεια.

Η Λάρισα δεν ξεχνά.

Η Λάρισα στέκεται δίπλα στις οικογένειες.

Η Λάρισα απαιτεί δικαιοσύνη.

Το «ποτέ ξανά» δεν είναι σύνθημα.

Είναι ευθύνη. Είναι δέσμευση. Είναι απαίτηση ολόκληρης της κοινωνίας μας».