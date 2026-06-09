Μαμάκος: «Διαμορφώνουμε καθαρή στρατηγική κατεύθυνση για την πόλη» – Σήμερα ο απολογισμός για το 2025

Στα κεντρικά χαρακτηριστικά της χρονιάς που πέρασε, τις διεκδικήσεις, τα έργα και τη στρατηγική κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής αναμένεται να αναφερθεί ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων 2025, που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη, το απόγευμα, στο Δημαρχείο Λάρισας.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Λαρισαίων επανέρχεται στην προοπτική θετικών ισολογισμών -κάτι που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από τους ορκωτούς λογιστές, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον (2026) έτος.

Ωστόσο η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών, αλλά και η συνετή διαχείριση -και υπό το βάρος σημαντικών αποφάσεων ευθύνης- επιτρέπουν στο επιτελείο του Δημάρχου Λαρισαίων να αισιοδοξεί για την επαναφορά του Δήμου σε θετική τροχιά.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2025 κατατέθηκε και εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2024, με δυναμική διόρθωση του ελλείμματος της τάξης των 3,2 εκατ. ευρώ (2023) στην καταγραφή ενός αποτελέσματος αρνητικού μόλις κατά 55.000 ευρώ – στοιχείο που καταγράφεται στις επιτυχίες της Δημοτικής Αρχής Λαρισαίων.

Επιλογές ευθύνης και διεκδικήσεις

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος αναμένεται να αναφερθεί στη δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή για την αναμόρφωση των δημοτικών τελών -επιλογή, η οποία στο πλαίσιο του αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος, ιδίως αναφορικά με την εξέλιξη των τιμών ενέργειας, φαίνεται να δικαιώνει τη Δημοτική Αρχή, καθώς διασφαλίζεται ότι ο Δήμος Λαρισαίων συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης.

Ο κ.Μαμάκος δεν θα παραλείψει να αναφερθεί, ωστόσο, και στο δυναμικό πλαίσιο διεκδικήσεων ικανής και αναγκαίας χρηματοδότησης των ΟΤΑ, από το κεντρικό κράτος, με πρόταγμα την ανάγκη κάλυψης των εξόδων που δεν αναλογούν στην Αυτοδιοίκηση.

Τροχιοδεικτική πορεία

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από όλες τις Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου Λαρισαίων, μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια, η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει νέες χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, έχει προχωρήσει σε νέες εντάξεις έργων και παρεμβάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, έχει ωριμάσει νέες μελέτες και έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα έργων και παρεμβάσεων για τα επόμενα χρόνια.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι η ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοτικής Αρχής και πολιτών, καθώς ο αριθμός των πολιτών που απευθύνονται στον Δήμο, για αιτήματα και διεκδίκηση λύσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σχέσης αποτελεί και η μεγάλη διαβούλευση, για το ΣΒΑΚ, που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2025, στην οποία ανταποκρίθηκαν περίπου 1.000 πολίτες, μέσα σε μόλις μια εβδομάδα που “έτρεξε” η πλατφόρμα της έρευνας.

Το, δε, ποσοστό διεκπεραίωσης/επίλυσης των αιτημάτων των πολιτών κινείται για δεύτερη (2025) συνεχόμενη χρονιά σε επίπεδα άνω του 95%, σύμφωνα με την πλατφόρμα Novoville.

Στρατηγική κατεύθυνση

Όσο για τη στρατηγική κατεύθυνση που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή, αυτή αφορούσε κυρίως στην καλύτερη οργάνωση του Δήμου, στη βελτίωση της καθημερινότητας, την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, τη διεκδίκηση πόρων, την υλοποίηση έργων και μεγάλων παρεμβάσεων. Αναγνωρίσιμο στοιχείο των δράσεων και πρωτοβουλιών, αναμφίβολα, είναι και η στρατηγική εξωστρέφειας, με το 2025 να πρωταγωνιστεί στο να τεθούν οι βάσεις για μια πιο ουσιαστική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφερθούν εμβληματικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, όπως το Αρχαίο Θέατρο και η «ανάσα» με την κατεδάφιση κτιρίων στο ΚΧ 867Γ και τη δημιουργία χώρου πρασίνου, ακριβώς μπροστά από το εμβληματικό μνημείο της πόλης, η ολοκλήρωση και λειτουργία του Ιπποκράτειου Τόπου, στο Πάρκο Αλκαζάρ, η επιτυχής διεκδίκηση χρηματοδότησης για το κτιριακό συγκρότημα των Προτύπων Γυμνασίου και Λυκείου, η διεκδίκηση και ανάδειξη της Λάρισας σε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, τα συγκροτημένα βήματα για την ανάδειξη του προορισμού «Λάρισα», αλλά και δύο εξαιρετικές πρωτοβουλίες: το Μνημείο των Τεμπών – «Το Δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη», καθώς και το Μνημείο των Αποδήμων.

Σήμερα η ειδική συνεδρίαση

Η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον απολογισμό πεπραγμένων του έτους 2025 της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, από τις 6 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και είναι ανοιχτή σε δημότες και φορείς.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και κάθε πολίτη, τα κείμενα του απολογισμού πεπραγμένων (αναλυτικά ανά Διεύθυνση και Τμήμα), στη Δικτυακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.larissa.gov.gr/dimos-kai-politiki/diafaneia/apologismos-pepragmenon-dimotikis-archis/