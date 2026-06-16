Μαμάκος: Θα προχωρήσει η πλατεία στη συνοικία του Ιπποκράτη

Mε τη δέσμευση της δημοτικής αρχής ότι θα κατασκευαστεί πλατεία στη συνοικία του Ιπποκράτη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας, η τροποποίηση του σχεδίου πόλης μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και κάτοικοι της συνοικίας εκφράζοντας την ανησυχία τους για την απουσία ελεύθερων χώρων αναψυχής στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ξεκαθάρισε πως έχει βρεθεί χώρος 7 στρεμμάτων για την κατασκευή πάρκου, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα εκκινήσουν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση του έργου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης (Συμπαράταξη Λαρισαίων και Λαϊκή Συσπείρωση) διαφώνησαν με την απόφαση της δημοτικής αρχής καθώς όπως υποστήριξαν ελήφθη χωρίς να προηγηθεί η σχετική διαβούλευση με τους τους κατοίκους της περιοχής.

Ο δήμαρχος αντέτεινε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις από το 2007 που υποχρεώνουν τη δημοτική αρχή να προχωρήσει στην τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 880.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από thessaliatv.gr)