Μαμάκος: “Κρατούμε ψηλά τις αξίες της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής δύναμης”

Σε μήνυμα του δημάρχου Λαρισαίων κ. Θανάση Μαμάκου για την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης αναφέρονται τα εξής:

«Η Ημέρα Εθνικής Αντίστασης μας καλεί να σταθούμε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που, στα πιο σκοτεινά χρόνια της Κατοχής, ύψωσαν το ανάστημά τους και κράτησαν ζωντανή την ελπίδα της ελευθερίας.

Στη Λάρισα και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, η Αντίσταση δεν ήταν μόνο στρατιωτική πράξη. Ήταν συλλογική στάση ψυχής, ήταν καθημερινός αγώνας, ήταν η φωνή ενός λαού που αρνήθηκε να υποταχθεί.

Η πόλη μας γνώρισε από κοντά το βάρος εκείνων των χρόνων. Στους δρόμους της Λάρισας, εκεί όπου σήμερα περπατούμε ελεύθεροι, γράφτηκαν ιστορίες θάρρους και αυτοθυσίας.

Η τοπική κοινωνία της Λάρισας πλήρωσε βαρύ φόρο: εκτελέσεις, αντίποινα, καταστροφές. Παρ’ όλα αυτά, δεν λύγισε. Η μνήμη εκείνων των προσώπων, επώνυμων και ανώνυμων, αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για όλες και όλους μας.

Ως Δημοτική Αρχή, δεσμευόμαστε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ιστορική μνήμη και να διασφαλίζουμε ότι οι νεότερες γενιές θα γνωρίζουν και θα τιμούν τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε εκείνη η γενιά.

Σήμερα τιμούμε την Εθνική Αντίσταση, αλλά πάνω από όλα τιμούμε το παράδειγμα ενός λαού που αντιστάθηκε ενωμένος. Ένα παράδειγμα που μας εμπνέει ακόμη, εδώ στη Λάρισα, να κρατούμε ψηλά τις αξίες της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής δύναμης».