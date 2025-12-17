Μαμάκος: “Πυλώνες” κλιματικής ανθεκτικότητας και ενεργειακής αυτονομίας οι ΔΕΥΑ 

Διαχείριση κόστους ενέργειας, με τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης, αλλά και ειδικά τιμολόγια, δράσεις εξοικονόμησης και ενεργειακής αυτονομίας, όπως και δυναμικές επενδύσεις στους τομείς κυβερνοασφάλειας και ψηφιακών υπηρεσιών βρίσκονται στο επίκεντρο των προτάσεων της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) για το επόμενο διάστημα.

«Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αξιόπιστες, ενεργειακά ουδέτερες και οικονομικά βιώσιμες Δ.Ε.Υ.Α., “θωρακισμένες” στις απαιτήσεις του ψηφιακού μέλλοντος και με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στόχος μας, οι Δ.Ε.Υ.Α. να γίνουν πυλώνες της κλιματικής ανθεκτικότητας σε κάθε περιοχή και να διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων», υπογράμμισε στην τοποθέτησή του στην 34η τακτική γενική συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Λάρισας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Το ενεργειακό ζήτημα, εξαιτίας της μεταβλητότητας των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και, κατά συνέπεια η διαχείριση του ενεργειακού κόστους είναι κρίσιμο ζήτημα για τη βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ, όπως τόνισε ο κ.Μαμάκος. Ο ίδιος, παράλληλα, υπογράμμισε πως η επιδότηση των 200 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μέρους του πρόσθετου αυτού κόστους αποτελεί ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν επαρκεί.

Στις προτάσεις που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης ΔΕΥΑ, στη γενική συνέλευση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Εξασφάλιση ενός «ειδικού» τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τις Δ.Ε.Υ.Α. – Εύρεση χρηματοδότησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αυτονομίας

Δημιουργία μηχανισμού στήριξης ενεργειακού κόστους, με δυνατότητες ρύθμισης του ενεργειακού χρέους των Δ.Ε.Υ.Α. και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Παρεμβάσεις στα αντλιοστάσια των ΔΕΥΑ, μέσω της προώθηση της ενεργειακής απόδοσης

Ειδική χρηματοδότηση για τη δημιουργία υβριδικών σχημάτων παραγωγής-αποθήκευσης, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμανσης σχετικών μελετών

Μεταβατική περίοδος για την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων

Δημιουργία ενός «ειδικού» τιμολογίου για τις Δ.Ε.Υ.Α. ακολουθώντας το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» για τους αγρότες.

Ένταξη των ΔΕΥΑ, ως μέλη (συστάδα καταναλωτών) Ενεργειακής Κοινότητας, στο πρόγραμμα “Απόλλων”, με ειδικό τιμολόγιο και ειδικούς όρους

Κομβικός ο ρόλος των ΔΕΥΑ

Στην τοποθέτησή του, ο κ.Μαμάκος υπογράμμισε ακόμη τον πρωταρχικό στόχο της ΕΔΕΥΑ για το 2026, που είναι η ενεργός συμμετοχή στη διαβούλευση για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε με την ολοκλήρωση των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου των Δ.Ε.Υ.Α. να δημιουργηθεί το πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέψει στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη δημόσια υγεία, στην κοινωνική συνοχή, στην περιβαλλοντική προστασία, αλλά και στην τοπική ανάπτυξη.

