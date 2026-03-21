Μαμάκος: “Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης”

Στο μήνυμά του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων ο, Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος αναφέρει τα εξής:

“Η σημερινή ημέρα μας καλεί όχι μόνο να μιλήσουμε, αλλά κυρίως να νιώσουμε.

Να θυμηθούμε ότι πίσω από κάθε διαφορετικότητα υπάρχει ένας άνθρωπος, με ιστορία, όνειρα και ανάγκη για σεβασμό.

Στη Λάρισα, έχουμε μάθει να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.

Να ανοίγουμε την αγκαλιά μας και να δίνουμε χώρο στη διαφορετικότητα, όχι από υποχρέωση, αλλά από ανθρωπιά.

Οι συμπολίτες μας έχουν αποδείξει ότι η αποδοχή και η αλληλεγγύη μπορούν να γίνουν καθημερινή πράξη, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνύπαρξης.

Αυτή η στάση είναι πολύτιμη. Είναι το ήσυχο, αλλά ουσιαστικό θεμέλιο μιας κοινωνίας που δεν φοβάται τη διαφορετικότητα, αλλά τη μετατρέπει σε δύναμη.

Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η ανθρωπιά είναι οι αξίες που μας ενώνουν και μας καθοδηγούν.

Ως Δήμος, στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια πόλη που χωρά όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς.”