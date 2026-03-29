Μαμάκος: “Στην εποχή των νέων προκλήσεων οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής”

Στο μήνυμά του για την εξέγερση στο Κιλελέρ, ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος αναφέρει τα εξής:

“Σήμερα τιμούμε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Την εξέγερση των αγροτών στο Κιλελέρ, τον Μάρτιο του 1910. Έναν αγώνα βαθιά ριζωμένο στην ανάγκη για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και κοινωνική ισότητα.

Οι κολίγοι της Θεσσαλίας, οι αγρότες που ζούσαν και εργάζονταν υπό καθεστώς εξάρτησης, ύψωσαν με θάρρος το ανάστημά τους απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση.

Διεκδίκησαν το αυτονόητο: το δικαίωμα στη γη που καλλιεργούσαν, το δικαίωμα σε μια ζωή με προοπτική και σεβασμό. Η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Έγινε θεμέλιο για μεγάλες κοινωνικές και αγροτικές μεταρρυθμίσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η επέτειος του Κιλελέρ στέλνει ένα ζωντανό μήνυμα. Μας θυμίζει ότι η πρόοδος έρχεται μέσα από συλλογικούς αγώνες, μέσα από ενότητα και πίστη σε αξίες που ξεπερνούν τον χρόνο.

Σήμερα, σε μια εποχή νέων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής.

Να στηρίξουμε την αγροτική οικονομία, να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα της υπαίθρου και να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης που θα κρατήσουν τον τόπο μας ζωντανό και δυναμικό.

Ας κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη των αγωνιστών του Κιλελέρ όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Με πολιτικές που υπηρετούν τον άνθρωπο, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Ας αποτελεί η θυσία των αγροτών του Κιλελέρ, διαρκή πυξίδα ευθύνης για όλους μας”.