Μαμάκος στη Βουλή: Προς τη σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές στην “ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.” 

Στο ζήτημα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των Δήμων, αναφορικά με τα έσοδα από τις παραβάσεις Κ.Ο.Κ εστίασε την παρέμβασή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, κ.Θανάσης Μαμάκος, τονίζοντας πως οι αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η παρέμβαση του κ.Μαμάκου έγινε στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, αναφορικά με την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις» και την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.), στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο, όπως είχε κατατεθεί αρχικά, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από το σύνολο των Δήμων, καθώς σε μια περίοδο που τα έσοδα των ΟΤΑ Α’ βαθμού είναι περιορισμένα και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήθηκε να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα της είσπραξης των εσόδων βεβαιωμένων παραβάσεων από τους Δήμους.

«Γι’ αυτό και η αρχική απόφαση της ΚΕΔΕ ήταν να ζητηθεί η απόσυρση του νομοσχεδίου. Πλην όμως, μετά τις επαφές που υπήρξαν -σε θεσμικό πάντα επίπεδο- και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά και σε επόμενες συναντήσεις που έγιναν με τα αρμόδια Υπουργεία, υπήρξαν νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο κ.Μαμάκος.

Με τις διαδικασίες που προτείνονται, εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί η ικανότητα των Δήμων να εισπράττουν τα έσοδα από τα πρόστιμα, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς παρακολούθησης και διαφάνειας για την διάθεση των πόρων αυτών πραγματικά σε έργα οδικής ασφάλειας, σημείωσε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά ο κ. Μαμάκος.