Μαμάκος: Χώρος ασφάλειας, σεβασμού και αποδοχής για κάθε παιδί το σχολείο

Σε μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου, για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού – 6 Μαρτίου αναφέρονται τα εξής:

«Η Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού μάς υπενθυμίζει ότι το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος ασφάλειας, σεβασμού και αποδοχής για κάθε παιδί.

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτούν συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας.

Κανένα παιδί δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο με φόβο ή να αισθάνεται μόνο, απέναντι στη βία και την απόρριψη.

Ως πατέρας, πιστεύω βαθιά ότι η μεγαλύτερη ευθύνη μιας κοινωνίας είναι να προστατεύει τα παιδιά της και να τους δίνει τη δύναμη να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Ως Δημοτική Αρχή, στεκόμαστε σταθερά δίπλα στη σχολική κοινότητα, στηρίζοντας πρωτοβουλίες πρόληψης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των μαθητών.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, γονέων και φορέων, ώστε να διαμορφώνεται καθημερινά μια κουλτούρα σεβασμού, αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Στόχος όλων μας είναι τα σχολεία της πόλης μας να παραμένουν χώροι μάθησης, δημιουργίας και θετικών εμπειριών για κάθε μαθητή».