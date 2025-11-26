Μεγάλη δενδροφύτευση στα Φάρσαλα με τη συμμετοχή μαθητών και φορέων

Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό «WE4all» και τη στήριξη του ΔΕΣΦΑ πραγματοποίησε δενδροφύτευση την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή δυτικά της πόλεως των Φαρσάλων μεταξύ των οδών Αθηνών, Ανωχωρίου και περιφερειακής οδού Φαρσάλων.

Φυτεύτηκαν περίπου 150 δένδρα (σφένδαμος, κυπαρίσσι ορθόκλαδο, πεύκο κουκουναριά, κερλετέρια, κουτσουπιά και λικιδάμβαρη) με τη συνδρομή των εθελοντών μαθητών του 29ου δημοτικού σχολείου Βόλου και των γονέων και κηδεμόνων τους, καθώς και των υπαλλήλων του γραφείου συντήρησης πρασίνου του Δήμου Φαρσάλων.

Στη δράση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Μακρυγιάννης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πρασίνου και περιβάλλοντος κ. Δημήτρης Γούσιας, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή, Νίκος Γκατζόγιας και Γιάννης Δημακόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ Χρήστος Τσαπραΐλης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων κ. Ντίνος Βαρακλιώτης.