Μεγάλη επιτυχία του φεστιβάλ σκόρδου στον Πλατύκαμπο του Δήμου Κιλελέρ

Για δύο ημέρες, με μια σειρά εκδηλώσεων η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ, η τοπική κοινότητα Πλατυκάμπου, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο αγροτικός συνεταιρισμός και το ΚΑΠΗ της Κοινότητας έστειλαν μήνυμα πως το σκόρδο, τοπικό προϊόν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γρηγόρης Νταλαμπύρας, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν και δούλεψαν για το διήμερο τόνισε μεταξύ άλλων «Το σκόρδο για εμάς δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας. Με κόπο, μεράκι και πίστη στην ποιότητα οι παραγωγοί μας το καλλιεργούν και το αναδεικνύουν σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο.

Εδώ, στη γη του Πλατυκάμπου, το σκόρδο έχει παρελθόν, παρόν και, είμαστε βέβαιοι, ένα λαμπρό μέλλον….Παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών η αγροτική μας κοινότητα δεν το έβαλε κάτω. Με επιμονή, αγάπη για τη γη και βαθιά πίστη στην αξία του σκόρδου μας, οι άνθρωποι του Πλατυκάμπου, συνεχίζουν να καλλιεργούν να εξελίσσονται και να κρατούν ζωντανή μία παράδοση που περνάει από γενιά σε γενιά…» Παράλληλα όμως ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες προώθησης και για τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερα στάθηκε στην προσφορά της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και των χορηγών.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος αφού ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη για τον έντονο ενδιαφέρον του στην προώθηση του προϊόντος καθώς και όλους τους φορείς για τη συνεργασία τους με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, μίλησε για τη σημαντικότητα των εκδηλώσεων που διαφημίζουν τόσο το σκόρδο όσο και όλα τα προϊόντα του τόπου αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια σας καλωσορίζω σήμερα στη γιορτή σκόρδου, έναν θεσμό που τιμά την παράδοση, τον τόπο μας και τους ανθρώπους που με μόχθο και αγάπη καλλιεργούν αυτό το ξεχωριστό προϊόν.Το σκόρδο δεν είναι απλά ένα αγροτικό προϊόν. Είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της γαστρονομίας μας και της τοπικής μας ταυτότητας. Είναι γνωστό για τις θρεπτικές του αξίες, τη συμβολή του στην υγεία αλλά και τη γεύση που προσδίδει στις συνταγές μας. Η γιορτή αυτή δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να προβάλουμε το σκόρδο του τόπου μας αλλά και να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και να αναδείξουμε τη δύναμη της παράδοσης μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, τους παραγωγούς, τους συλλόγους, τους εθελοντές και φυσικά όλους εσάς που με την παρουσία σας δίνετε ζωή στη γιορτή. Σας καλώ να περιηγηθείτε, να δοκιμάσετε τα τοπικά προϊόντα, να απολαύσετε τις παραδοσιακές γεύσεις και φυσικά να διασκεδάσετε με το πλούσιο πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί για όλους».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι βουλευτές Ευαγγελία Λιακούλη και Β. Κόκκαλης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκούτσης.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με λαϊκό γλέντι.