Μεγάλη Παρασκευή: Αποκαθήλωση και Επιτάφιος – Κορύφωση του Θείου Δράματος

Κορυφώνεται σήμερα Mεγάλη Παρασκευή, το Θείο Δράμα με την Αποκαθήλωση του Ιησού και τον Επιτάφιο.

Σήμερα ψάλλεται ένας από τους πιο εξαιρετικούς ορθόδοξους βυζαντινούς ύμνους το «Ω γλυκύ μου έαρ» το Εγκώμιο Επιταφίου Θρήνου που αποδίδει τον πόνο της Παναγίας για τον επίγειο θάνατο του μοναδικού υιού της.

Είναι ένα μοιρολόι, μεγάλο θρησκευτικό τραγούδι στην Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και στην Ακολουθία του Επιταφίου. Εξιστορεί την σταύρωση του Ιησού και εκφράζει τον πόνο της Αγίας του Μητέρας.

Με κατάνυξη και συγκίνηση, πραγματοποιείται σήμερα η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου, στους ορθόδοξους ναούς της χώρας και του εξωτερικού. Οι πιστοί παρακολουθούν την τελετή της Αποκαθήλωσης και την τοποθέτηση του Ιησού στον Επιτάφιο, που αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος.

Από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 11:00 το πρωί περίπου τελούνται οι ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας, οι γυναίκες ψέλνουν το μοιρολόι της Παναγίας και κλαίνε για τον Χριστό, ενώ οι πιστοί προσκυνούν και αποτείνουν φόρο τιμής στον Ιησού.

Κατά τη διάρκεια των τελετουργιών της Μεγάλης Παρασκευής, γίνεται η ανάγνωση αποσπασμάτων από τα 12 Ευαγγέλια, τα οποία περιγράφουν τα γεγονότα από τη σύλληψη έως και την ταφή του Χριστού.

Έπειτα, ψάλλεται ο Εσπερινός και γίνεται η αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Η αποκαθήλωση γίνεται γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Κατά την συγκεκριμένη τελετή, ο Χριστός αποκαθηλώνεται και τοποθετείται στον επιτάφιο.

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, η αποκαθήλωση έγινε με πρωτοβουλία του Ιωσήφ από την Αριμαθαία που ήταν Ιουδαίοι άρχοντες και κρυφοί μαθητές του Χριστού. Ο Ιωσήφ ζήτησε από τον Πιλάτο το σώμα του Ιησού για να το κηδέψει.

Ο Πιλάτος τού έδωσε την άδεια και, στη συνέχεια, μαζί με τον Ιωσήφ κατέβασαν το σώμα του Ιησού από τον Σταυρό, το τύλιξαν με «σινδόνη καθαρά» και το απόθεσαν στο κενό μνημείο που διατηρούσε υπό την κατοχή του ο Ιωσήφ.

