Μεγάλη προσέλευση κόσμου στο φετινό παζάρι των Γόννων

Σε εορταστική και ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το παζάρι των Γόννων, συγκεντρώνοντας πλήθος επισκεπτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το «παρών» έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, κ Γκουρομπίνος Χρήστος, ο δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης Γεώργιος, ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Τσικριτσής Αστέριος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τεμπών κ. Σίμος Βασίλειος καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Γόννων κ. Παπαδόντας Θωμάς, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους τη σημασία της διοργάνωσης για την περιοχή.

Το παραδοσιακό παζάρι των Γόννων αποτελεί θεσμό με ιδιαίτερη πολιτιστική και κοινωνική αξία, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και διατηρώντας ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.

Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και το εορταστικό κλίμα ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας και τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για την ενίσχυση της συνοχής και της εξωστρέφειας της περιοχής.