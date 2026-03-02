Μεγάλη προσυνεδριακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα

Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα, με τη διοργάνωση της κορυφαίας προσυνεδριακής διαδικασίας να έχει οριστικοποιηθεί για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στο κέντρο «Φρούριο».

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ., Γιάννης Βαρδακαστάνης, και η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, η Ν.Ο.Ε.Σ. Λάρισας έχει προγραμματίσει ανοιχτή συνεδρίαση της επιτροπής την Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 19:00, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι η εκλογή συνέδρων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, ενώ το Συνέδριο θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Μαρτίου 2026.