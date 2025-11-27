Μεγάλη συναυλία στο ΔΩΛ για τα 75 χρόνια της φιλαρμονικής

Συναυλία για τον εορτασμό των 75 χρόνων συνεχούς παρουσίας της δημοτικής Φιλαρμονικής θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στην Αίθουσα Συναυλιών του ωδείου.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επετειακό πρόγραμμα με έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών,

καθώς και παρουσίαση αρχειακού υλικού που αναδεικνύει τη διαδρομή και την προσφορά της

Φιλαρμονικής στη μουσική ζωή της πόλης.

Εκτός των μελών της μπάντας της φιλαρμονικής στην συναυλία θα συμμετάσχουν και μουσικοί

που στελέχωσαν την μπάντα από τα προηγούμενα χρόνια.

Η τιμή εισιτηρίου θα είναι 5 ευρώ.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr