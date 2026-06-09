Μετάβαση από τις «Έξυπνες» στις «Σοφές» Πόλεις

Το δίκτυο MCE Community (πρώην Major Cities of Europe) στο πλαίσιο των δράσεων του διοργανώνει το διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο «From Smart Cities to Wise Towns» με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Kwanphil Cho από το Handong Global University της Νότιας Κορέας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Handong Global University και φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το μέλλον της τοπικής ανάπτυξης σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μεταβολών.

Απευθύνεται ιδιαίτερα σε Δημάρχους και στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειες και οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, Δίκτυα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό βιώσιμων και ανθεκτικών περιοχών

Γιατί αξίζει να συμμετάσχει κανείς

Καθώς οι πόλεις και οι περιφέρειες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές τεχνολογίες και λύσεις «Smart City», αναδύεται ένα κρίσιμο ερώτημα, πώς μπορεί η καινοτομία να υπηρετεί ουσιαστικά τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τους τόπους.

Από την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις των εφοδιαστικών αλυσίδων μέχρι τις δημογραφικές μεταβολές, τις χωρικές ανισότητες και την ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν νέες προσεγγίσεις στην ανθεκτικότητα, τη διακυβέρνηση και την ποιότητα ζωής.

Η έννοια της Wise Town (Σοφή Πόλη) προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογική πρόοδο με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, την τοπική αυτονομία, τη συνεργασία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Θεματικές Ενότητες

Η μετάβαση από τις Smart Cities στις Wise Towns

Η τεχνολογία ως εργαλείο ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών

Ο νέος ρόλος των δεδομένων, της ηγεσίας και της διακυβέρνησης

Καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διακυβέρνηση των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των πολιτών

Πρόγραμμα

Καλωσόρισμα και εισαγωγή: Giorgio Prister, MCE Community

Κεντρική Ομιλία: Καθηγητής Kwanphil Cho, Handong Global University

Συζήτηση & Ερωτήσεις, συντονισμός: Alessandra de Seneen, MCE Community

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2026 Ώρα: 13:00 μ.μ. (Ώρα Ελλάδας)

Διάρκεια: 60 λεπτά

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλους

Η εκδήλωση θα καταγραφεί και θα είναι διαθέσιμη για μεταγενέστερη παρακολούθηση.

Δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/YHtfUfb2eoNbRH9a6