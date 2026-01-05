Μετά από 3 χρόνια ξανά η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην Αγία Παρασκευή Τεμπών

Μετά από τρία χρόνια πραγματοποιήθηκε η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο Αγίασμα του Προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής Τεμπών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου: “Κατά το έθος, παραμονή των Φώτων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιγνάτιο Μουρτζανό, τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδωνα-Αθανάσιο Σάσσαλο, καθώς και τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερολ. Διάκονο κ. Θεόδωρο Κούτλα, μετέβησαν στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών, όπου με μικρή συνοδεία, πραγματοποίησαν την Τελετή της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στο Αγίασμα του Ιερού Προσκυνήματος.

Ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο Αγίασμα του Προσκυνήματος μετά από τρία χρόνια, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο σημείο. Δόθηκε η ευκαιρία να επιθεωρηθεί το Προσκύνημα και η κατάστασή του, διαπιστώθηκε η εκτέλεση σημαντικών έργων στον Ιερό Ναό, καθώς κι η ικανότητά του, αμέσως μόλις επισκευαστεί η γέφυρα, να λειτουργήσει άμεσα. Συνάμα, όμως, διαπιστώθηκε και το επικίνδυνο της πρόσβασης και η δυσκολία σε πολλά σημεία του προσκυνήματος, τα οποία ελλοχεύουν κινδύνους, για όσους αποτολμούν μόνοι τους να διέλθουν, παρά την απαγόρευση, τον ποταμό και να περιδιαβούν στους χώρους του.

Ήταν μία ευκαιρία να αναλογιστούμε πόσα θα μπορούσαν να είχαν γίνει, να συγχωρήσουμε όσους ολιγώρησαν ή και αρνήθηκαν την άμεση εκτέλεση έργων στη μείζονα περιοχή και βεβαίως, να παρακαλέσουμε τον Άγιο Θεό σύντομα να αποκατασταθεί ο χώρος και η γέφυρα, ώστε ένας πνευματικός πνεύμονας της περιοχής μας, με τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής, να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά.”