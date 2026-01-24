“Μετά τον έρωτα τι;”: Ανοιχτή συζήτηση για τις σχέσεις και την ισότητα στην Ελασσόνα

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αρμός, παρουσιάζει το βιβλίο «Μετά τον έρωτα τι;» του συγγραφέα Γιώργου Γιαννούση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:00, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Το βιβλίο αναλύει τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις, τις συναισθηματικές μεταβάσεις και τα ζητήματα επικοινωνίας και ισορροπίας. Με αφορμή αυτό, η εκδήλωση ανοίγει έναν διάλογο για την ισότητα, τον σεβασμό και την κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.

Για το περιεχόμενο του βιβλίου θα μιλήσουν:

Κυριακή Ανδρεάδου , Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Μάγδα Αθανασιάδου , μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και του Δ.Σ. της Ένωσης Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας

, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και του Δ.Σ. της Ένωσης Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας Γιώργος Γιαννούσης, συγγραφέας του βιβλίου

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, και η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης & Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας κ. Βιβή Γκουγκούλη. Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Κατερίνα Εξάρχου, μέλος της Επιτροπής Ισότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας: Παρασκευή Γκουγκούλη, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης & Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας – 6973485121