Μετά το Πάσχα στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ερευνήθηκαν συνολικά 17 βουλευτές

H νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα θέμα που κυριαρχεί από μέρες, με πολιτικούς – και όχι μόνο – να ενδιαφέρονται σφόδρα για το περιεχόμενο των συνεχιζόμενων εισαγγελικών ερευνών, σημειώνει το Βήμα στη στήλη Βηματοδότης. Αποκαλύπτει ότι η δικογραφία «ΟΠΕΚΕΠΕ 2.0» είναι έτοιμη από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Περιλαμβάνει βουλευτές που μετείχαν στις παράνομες επιδοτήσεις και για τους οποίους ζητείται από τους εισαγγελείς η άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προκειμένου να διωχθούν ποινικά, διαδικασία δηλαδή που προβλέπει ο νόμος.

Η δικογραφία πριν φθάσει στη Βουλή θα περάσει από Λουξεμβούργο, όπου εδρεύουν τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για να πάρει το «ΟΚ» από τους συνεργάτες της Λάουρα Κοβέσι. Αμέσως μετά ο φάκελος με τη δικογραφία θα… σκάσει στη Βουλή και ο καθείς φαντάζεται τι θα ακολουθήσει. Να προσθέσω ακόμη, γράφει ο Βηματοδότης, ότι οι έρευνες για τους βουλευτές έγιναν με εντολή των εισαγγελέων από την Οικονομική Αστυνομία και στη συνέχεια το υλικό που συγκεντρώθηκε αξιολογήθηκε. “Ερευνήθηκαν συνολικά 17 βουλευτές, 14 του κυβερνώντος κόμματος και 3 κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για πόσους εξ αυτών η Εισαγγελία κατέληξε να ζητήσει άρση ασυλίας ο συνεργάτης μου δεν μπόρεσε να μάθει. Πληροφορήθηκε, όμως, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό: η δικογραφία αυτή είναι «δεμένη», διότι δεν περιλαμβάνει μόνο τις συνομιλίες των βουλευτών με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έγινε διασταύρωση των στοιχείων για να καταδειχθεί ποιες από τις παρεμβάσεις ήταν απλά για πληροφόρηση και ποιες αφορούσαν «αιτήματα» που κατέληξαν σε παράνομο ρουσφέτι. Βλέπετε, σε αντίθεση με τους υπουργούς, οι οποίοι, με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, δεν μπορούν να ελέγχονται από τους εισαγγελείς, για τους βουλευτές δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός. Ετσι ό,τι γράψουν οι εισαγγελείς έχει τη σημασία του και, υπό αυτό το πρίσμα, θα αξιολογηθεί και η στάση της κυβέρνησης, όπως και των κομμάτων, έναντι των εμπλεκομένων σε παράνομες επιδοτήσεις”, καταλήγει το δημοσίευμα.

