Μεταμεσονύκτια επιχείρηση της ΕΜΑΚ στον Ολυμπό για τη διάσωση δύο νεαρών γυναικών

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στις αρμόδιες αρχές στον Όλυμπο, όταν δύο νεαρές γυναίκες που πραγματοποιούσαν πεζοπορία βρέθηκαν εκτός προσανατολισμού και ζήτησαν βοήθεια.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Λιτόχωρο, καθώς και μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ. Μετά από πολύωρες έρευνες, οι δύο πεζοπόροι, ηλικίας 21 και 24 ετών, βρέθηκαν στην περιοχή των Πριονιών και οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του βουνού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, λίγο πριν από τις 05:00, με αίσιο τέλος για τις δύο γυναίκες.

