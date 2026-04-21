Μετεγκατάσταση του Τελωνείου Λάρισας εκτός αστικού ιστού ζητούν οι αυτοκινητιστές

Για σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία του Τελωνείου Λάρισας κάνει λόγο, σε επιστολή της, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα και την τοπική οικονομία.

Όπως επισημαίνεται, η υφιστάμενη χωροθέτηση του Τελωνείου εντός του αστικού ιστού, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την εξυπηρέτηση βαρέων οχημάτων, δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία.

Η πρόσβαση φορτηγών σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, η περιορισμένη δυνατότητα στάθμευσης και η απουσία βασικών εγκαταστάσεων καθιστούν τη διενέργεια των τελωνειακών διαδικασιών προβληματική.

Μάλιστα, το πρόβλημα ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω, καθώς προωθούνται περιορισμοί στην κυκλοφορία οχημάτων άνω των 3,5 τόνων εντός του αστικού ιστού. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων χωρίς πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων θα μπορούσε να καταστήσει πρακτικά αδύνατη την πρόσβαση στο Τελωνείο, επηρεάζοντας άμεσα τις εμπορευματικές μεταφορές.

Η ΟΦΑΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, προτείνοντας ως βασική λύση τη δημιουργία νέου χώρου εκτελωνισμού εκτός πόλης, με επαρκείς υποδομές και δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και στάθμευσης φορτηγών, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παράλληλα, ζητείται η διασφάλιση μεταβατικού πλαισίου λειτουργίας μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι τελωνειακές διαδικασίες χωρίς την επιβολή κυρώσεων που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Το περιεχόμενο της επιστολής

ΠΡΟΣ:

Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωνσταντινό Χατζηδάκη

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Υπουργό, Κυριάκο Πιερρακάκη

ΑΑΔΕ

Διοικητή, Γεώργιο Πιτσιλή

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα

Δήμο Λαρισαίων

Δήμαρχο, Αθανάσιο Μαμάκο

ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Ταξίαρχο, Γεώργιο Ντιζέ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία και χωροθέτηση Τελωνείου Λάρισας – Ανάγκη άμεσης παρέμβασης

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, επιθυμεί να αναδείξει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του Τελωνείου Λάρισας και τις άμεσες επιπτώσεις του στην εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως προκύπτει από αναφορές-καταγγελίες αυτοκινητιστών και εξαγωγέων/εισαγωγέων της περιοχής, η υφιστάμενη χωροθέτηση του Τελωνείου εντός του αστικού ιστού, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων υποδομών και χώρων εξυπηρέτησης βαρέων οχημάτων, δημιουργεί συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ομαλή και ασφαλή διενέργεια των τελωνειακών διαδικασιών. Η καθημερινή πρόσβαση δεκάδων φορτηγών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, η αδυναμία στάθμευσης, καθώς και η απουσία βασικών υποδομών, συνιστούν μια κατάσταση που δεν είναι επιχειρησιακά βιώσιμη.

Το πρόβλημα επιτείνεται περαιτέρω από την προώθηση κανονιστικών περιορισμών στην κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων εντός του αστικού ιστού, οι οποίοι, εφόσον εφαρμοστούν χωρίς πρόβλεψη εναλλακτικής λύσης, θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πρόσβαση στο Τελωνείο και, κατ’ επέκταση, τη συνέχιση των τελωνειακών διαδικασιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τους επαγγελματίες οδηγούς, αλλά και για το σύνολο της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Η ΟΦΑΕ θεωρεί ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, ούτε να μετακυλιστεί η ευθύνη στους επαγγελματίες του κλάδου. Αντιθέτως, απαιτείται άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, με στόχο την εξεύρεση μόνιμης και λειτουργικής λύσης. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της λύσης αποτελεί η χωροθέτηση κατάλληλου χώρου εκτελωνισμού εκτός του αστικού ιστού, με επαρκείς υποδομές και δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και στάθμευσης βαρέων οχημάτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Παράλληλα, μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ένα μεταβατικό πλαίσιο λειτουργίας που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των τελωνειακών διαδικασιών καθώς και των κατάλληλων υποδομών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Η ΟΦΑΕ παραμένει στη διάθεσή σας για συνεργασία και τεχνική συνδρομή, με στόχο την άμεση και βιώσιμη επίλυση του ζητήματος, προς όφελος της οικονομίας, της ασφάλειας και της ορθολογικής λειτουργίας των μεταφορών.

metaforespress.gr