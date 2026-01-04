Με αλλαγές το νέο δημοτικό σχήμα – Οι νέοι αντιδήμαρχοι για τον επόμενο χρόνο

Στον ορισμό αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων προχώρησε ο δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο της νέας διοικητικής συγκρότησης του Δήμου, με σχετική απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Σε σχέση με το προηγούμενο διοικητικό σχήμα καταγράφονται σημαντικές αλλαγές τόσο σε πρόσωπα και θέσεις, με μετακινήσεις και ανακατανομή αρμοδιοτήτων.

Νέος αντιδήμαρχος Οικονομικών ορίζεται ο Φώτης Τζατζάκης στη θέση του Αχιλλέα Κέλλα που αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης.

“Με τις σημερινές αλλαγές επιδιώκουμε να δώσουμε νέα ώθηση στο έργο μας, να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της δημοτικής μας ομάδας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα που ήδη αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, συνεργασία και προσήλωση στο αποτέλεσμα, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των συμπολιτών μας”, υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο κ. Μαμάκος.

Η νέα διοίκηση

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι, με θητεία ενός έτους (6.01.2026 ως 5.01.2027) ορίζονται ως εξής:

.Φώτης Τζατζάκης: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τουρισμού και Εξωστρέφειας

.Χρήστος Αγορίτσας: Αντιδήμαρχος Παιδείας

.Θωμάς Ρετσιάνης: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

.Δημήτρης Λεωνιδάκης: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

.Βάϊος Κυριτσάκας: Αντιδήμαρχος Πρασίνου

.Αχιλλέας Κέλλας: Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης

.Χρήστος Τερζούδης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

.Αθανάσιος Δρυστέλλας: Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών

.Ευριδίκη Γούλα: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας (παραμένει στην ευθύνη της και το Τμήμα Ζώων Αστικού Χώρου της Διεύθυνσης Πρασίνου)

.Ελισσάβετ Παπαδοπούλου: Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης

. Κώστας Αργυρόπουλος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων (αμισθί)

.Άρης Καρτσαφλέκης: Αντιδήμαρχος Διοίκησης (αμισθί)

.Βασίλης Μητροδήμος: Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής (αμισθί) . . Ελευθέριος Τσουμάνης: Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού

.Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίζεται ο αντιδήμαρχος Χρήστος Τερζούδης και, σε δεύτερο επίπεδο, ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Μητροδήμος.