Με αφορμή την “Γιορτή του Πατέρα”, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας πραγματοποίησε ακόμη μία συμβολική δράση στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας 

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία ακόμη συμβολική δράση, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με αφορμή τη «Γιορτή/Ημέρα της Μητέρας», αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο και κοινωνικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας, πέρα από τον υπηρεσιακό της ρόλο.

Με αφορμή τη «Γιορτή/Ημέρα του Πατέρα», που τιμάται φέτος την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, και με γνώμονα τον καθοριστικό ρόλο και την προσφορά του πατέρα στην οικογένεια και την κοινωνία, πραγματοποιήθηκε συμβολική δράση από αστυνομικούς στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες ανέγραψαν σύντομα μηνύματα σε αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it), τα οποία τοποθέτησαν σε ειδικά διαμορφωμένο ξύλινο πίνακα. Ο πίνακας, που φιλοξένησε και τα μηνύματα της πρόσφατης δράσης για τη μητέρα, εμπλουτίστηκε με νέες σκέψεις – αφιερώσεις για τον πατέρα, δημιουργώντας έναν ενιαίο συλλογικό «τοίχο μηνυμάτων» αναγνώρισης και τιμής.

Παράλληλα, προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα και συγκεκριμένα κρεμαστές θήκες για κάρτες, τα οποία έφεραν μηνύματα σχετικά με τη συγκεκριμένη ημέρα.

Με την ολοκλήρωση της δράσης, ο συμβολικός αυτός «τοίχος μηνυμάτων» αποτέλεσε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα σκέψεων και συναισθημάτων, αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας και τη σημασία των δράσεων που ενισχύουν την επικοινωνία και το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των στελεχών της.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας θα συνεχίσει να αναπτύσσει ανάλογες πρωτοβουλίες.