Με εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων συναντήθηκε ο Βασίλης Μητροδήμος

Ο καλύτερος συντονισμός και η πιο στενή συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις βρέθηκε στο επίκεντρο των διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Βασίλης Μητροδήμος, με τους εκπροσώπους των πιστοποιημένων και ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, στις οποίες συμμετείχε και ο αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλης Τσιάρας, συζητήθηκαν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός που αφορά τη συνεργασία των εν λόγω Εθελοντικών Οργανώσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, που έχει σαν κύριο στόχο την υποστήριξη του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας, σε όλα τα στάδια ευθύνης της Υπηρεσίας: πρόληψη, αντιμετώπιση καταστροφών αλλά και αποκατάσταση των ζημιώ

Να σημειωθεί ότι οι Εθελοντικές Οργανώσεις και τα μέλη τους εντάσσονται στο δυναμικό του Δήμου και συνεισφέρουν με ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν σε επαπειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

«Το έργο και η προσφορά των εθελοντών μας είναι αξία ανεκτίμητη. Βρίσκονται, μαζί με το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση έκτακτων, δύσκολων, πολλές φορές εξαιρετικά αντίξοων καταστάσεων, όχι μόνον σε φυσικό, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Η συνεργασία, ο συντονισμός και η συμμετοχή σε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες δεν είναι απλώς αναγκαία συνθήκη, αλλά κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία κάθε σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ανθεκτικότητα της πόλης μας», σημειώνει, με αφορμή τις συναντήσεις, ο κ. Μητροδήμος.

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και τα μέλη τους που συναντήθηκαν με τον Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής ήταν:

Από την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών (Ε.Ο.Δ.Υ.Α.), οι κ.κ. Ξενοφών Λέτσας, Βασίλειος Αρχοντής-Ευστρατιάδης, Υπαπαντή Κονταράτου, από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Ν. Λάρισας, οι κ.κ. Αντώνιος Ρούτσας, Ιωάννης Ξανθόπουλος, Δάφνη Παπαχρήστου, από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας, οι κ.κ. Αθανάσιος Κακαδιάρης, Κωνσταντίνος Ιντζέλης και από την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ) Δήμου Λαρισαίων, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουτούκας και Ευαγγελία Ιακωβίδου.