Με επιτυχία η αιμοδοσία στο 2ο Γυμνάσιο Λάρισας

Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αιμοδοσία, από το 2ο Γυμνάσιο Λάρισας, το Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας, το 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας και το Πρότυπο Λύκειο Λάρισας, την Παρασκευή 26/2/2026, στις εγκαταστάσεις του 2ου Γυμνασίου Λάρισας. Εικοσιένα καθηγητές, καθηγήτριες και γονείς προσέφεραν αίμα σαν ένδειξη αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.

Την διαδικασία υλοποίησε άψογα εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας που αποτελούνταν από τους Τζωρτζάτο Αναστάσιο γιατρό, Ζαφείρη Ελένη νοσηλεύτρια και Καπνιά Μάριο οδηγό ΕΚΑΒ. Το σχολείο ευχαριστεί θερμά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς και το ανωτέρω προσωπικό του και ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Μαθητές και μαθήτριες, επισκέφτηκαν τον χώρο της αιμοληψίας στον ισόγειο χώρο του σχολείου και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την διαδικασία και να ενημερωθούν από το Προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας και να λύσουν τις όποιες απορίες τους. Το προσωπικό και οι αιμοδότες λύνοντας ευγενικά όλες τις απορίες, τους εξοικείωσαν με την ιδέα της αιμοδοσίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.