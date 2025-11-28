Με επιτυχία η δράση προληπτικής ιατρικής στην Υπέρεια Φαρσάλων

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η δράση προληπτικής ιατρικής που διοργάνωσε ο Δήμος Φαρσάλων στην Υπέρεια, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας πραγματοποίησε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, ενώ παράλληλα λειτούργησε ανοιχτό σημείο ενημέρωσης όπου οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικούς προληπτικούς ελέγχους και να λάβουν οδηγίες σχετικά με τους εμβολιασμούς, ιδιαίτερα όσους αφορούν τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από το «Βοήθεια στο Σπίτι» και το Κέντρο Κοινότητας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών δομών του Δήμου.

Η συμμετοχή των κατοίκων ήταν θερμή, δείχνοντας ότι η προληπτική ιατρική αποτελεί σταθερή ανάγκη για τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύοντας την απόφαση της δημοτικής αρχής να συνεχίσει τη σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Παρόντες στη δράση ήταν ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και μέλη της δημοτικής αρχής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους κατοίκους και να ενημερωθούν για ζητήματα υγείας και καθημερινότητας.

Οι επόμενες επισκέψεις της Κινητής Ομάδας Υγείας έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Δευτέρα 1/12/2025 – Βρυσιά,

Τετάρτη 3/12/2025 – Πολυδάμειο,

Δευτέρα 8/12/2025 – Κρήνη,

Τετάρτη 10/12/2025 – Νεράιδα.