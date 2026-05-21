Με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας “Κων/νος Κούμας”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας ‘’ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ”.

H αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

H Εθελοντική Αιμοδοσία είναι πράξη ζωής, αλληλεγγύης και πραγματικής κοινωνικής ευθύνης.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου “ευχαριστεί τους συναδέλφους για την ανιδιοτελή προσφορά τους, συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία. Επίσης ευχαριστεί το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για την άριστη συνεργασία”.