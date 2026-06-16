Με επιτυχία η εκδήλωση παραδοσιακών χορών στο Άλσος του Αγίου Γεωργίου στον Αμπελώνα

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη παράδοση, πολιτισμό και ζωντάνια πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Άλσος του Αγίου Γεωργίου στον Αμπελώνα η εκδήλωση παραδοσιακών χορών που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Τυρνάβου και οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Αμπελώνα.

Η εκδήλωση, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις προηγούμενες ημέρες αλλά αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, προσελκύοντας πλήθος δημοτών και επισκεπτών που κατέκλυσαν τον χώρο και χειροκρότησαν θερμά τις εξαιρετικές παρουσιάσεις των χορευτικών τμημάτων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Σύλλογος Σαμαριναίων Αμπελώνα «Ο Σμόλικας», η Εστία Παράδοσης και Πολιτισμού «Ο Αμπελώνας», ο Σύλλογος Απανταχού Απόδημων Σκαμνιωτών «Ο Όλυμπος», το ΚΑΠΗ Αμπελώνα και η Αρμονία Τέχνης και Χορού, παρουσιάζοντας ένα άρτιο θέαμα που ανέδειξε τον πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης και τη διαχρονική αξία του πολιτισμού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι ενώ μέρους της περιφέρειας παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού Θεσσαλίας, Βασίλης Σίμος.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τυρνάβου αναφέρθηκε στη στενή και δημιουργική συνεργασία του Δήμου με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι σύλλογοι του Αμπελώνα απέκτησαν πλέον τη δική τους στέγη στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, έναν χώρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική δημιουργία και δράση της τοπικής κοινωνίας.

Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς είχε η ορχήστρα του Γιάννη Ζιάκου, ενώ στο τραγούδι συμμετείχε ο Μάνθος Λώλης. Μετά την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι, στο οποίο συμμετείχε πλήθος κόσμου, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού.

Ο Δήμος Τυρνάβου συγχαίρει όλους τους συλλόγους, τους χορευτές, τους εθελοντές και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, η οποία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη ζωντάνια, τη δημιουργικότητα και τη δυναμική της πόλης του Αμπελώνα.