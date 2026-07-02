Με επιτυχία η παρουσίαση του έργου «Έξυπνες Γέφυρες» στο ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στη Λάρισα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Ιωάννης Βαρνάς» του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στη Λάρισα, η εκδήλωση παρουσίασης του εμβληματικού έργου «Έξυπνες Γέφυρες». Το έργο, το οποίο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Η εκδήλωση ανέδειξε την αναγκαιότητα μετάβασης από ένα μοντέλο παθητικής συντήρησης σε ένα δυναμικό σύστημα πρόληψης, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής, όπως το Internet of Things (IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins).

Η σημασία της πρόληψης και της ευθύνης

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των φορέων τόνισαν τη σημασία της τεχνολογικής θωράκισης των υποδομών:

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, επεσήμανε: «Το έργο δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας στη διαχείριση των υποδομών. Στόχος είναι η μετάβαση από την ετεροχρονισμένη αποκατάσταση στην έγκαιρη πρόληψη, από την εμπειρική εκτίμηση στα αντικειμενικά δεδομένα και από τη λογική του “βλέπουμε και κάνουμε” στη λογική του “παρακολουθούμε, αξιολογούμε και προλαβαίνουμε”. Η τεχνολογία αποτελεί μέσο για την ενίσχυση της ασφάλειας, την προστασία των δημόσιων πόρων και, κυρίως, της ανθρώπινης ζωής».

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων του Δήμου Λαρισαίων, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, σημείωσε: «Το έργο “Έξυπνες Γέφυρες” ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη ασφαλέστερων υποδομών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Είναι αναγκαία η διαμόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας συντήρησης των δημόσιων έργων, με συστηματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της πρόληψης, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Τεχνολογική καινοτομία σε πραγματικό χρόνο

Το έργο «Έξυπνες Γέφυρες» αποτελεί ένα εργαλείο εθνικής εμβέλειας που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι Data Analysts της OSMOS HELLAS A.E., κα Έλενα Χαριτωνίδου και κ. Δημήτρης Γκαβέρας, πραγματοποίησαν αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας. Μέσα από live πλοήγηση, οι παρευρισκόμενοι είδαν τον τρόπο με τον οποίο η συλλογή δεδομένων δομικής απόκρισης επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών, τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων και την ορθολογική κατανομή των πόρων συντήρησης.

Με την υλοποίηση του έργου, το ΤΕΕ αποδεικνύει στην πράξη ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί την καλύτερη επένδυση για την ανθεκτικότητα των δημόσιων υποδομών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση.

Το έργο «Έξυπνες Γέφυρες» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://smart-bridges.gr/