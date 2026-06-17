Με επιτυχία η πραγματοποίηση της πρώτης θεραπείας «ραδιοεμβολισμού» ήπατος στο ΠΓΝΛ

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας θεραπεία Επιλεκτικής Εσωτερικής Ακτινοθεραπείας του Ήπατος.

Στη σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη θεραπεία Επιλεκτικής Εσωτερικής Ακτινοθεραπείας του Ήπατος (Selective Internal Radiation Therapy – SIRT) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η ανωτέρω θεραπεία, γνωστή και ως «ραδιοεμβολισμός» ήπατος, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής και της μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας του Εργαστήριου Ακτινολογίας, από τον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτίδη, Επίκουρο Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής & Ποζιτρονιακής Απεικόνισης, και τον κ. Συμεών Λεχαρέα, Επίκουρο Καθηγητή Ακτινολογίας.

Σημαντική ήταν επίσης, η συμβολή του κ. Ιωάννη Τσούγκου, Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής, καθώς και της κας Βασιλικής Τσιτσία, Ακτινοφυσικού, της κας Δήμητρας Τσιβάκα, Επίκουρης Καθηγήτριας Ακτινοφυσικής, του κ. Γεωργίου Αγγελίδη, Επιμελητή Πυρηνικής Ιατρικής, του κ. Δημήτρη Ψημάδα, Ραδιοβιολόγου και των τεχνολόγων ακτινολόγων του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής κας Ευδοξίας Θεοδώρου και κας Χρυσάνθης Τζιουμέρκα. Καθοριστική υπήρξε επίσης η συνεισφορά των νοσηλευτριών κας Λίνας Κολτσίδα και κας Έφης Θεοχάρη καθώς και της τεχνολόγου ακτινολόγου κας Σάσας Ζιάκα, που συμμετείχαν στην προετοιμασία και υλοποίηση της θεραπείας από την πλευρά της επεμβατικής ακτινολογίας.

Η επιτυχής υλοποίηση της πρώτης αυτής θεραπείας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας, εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του ήπατος. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο του Νοσοκομείου μας ως τριτοβάθμιου κέντρου αναφοράς για τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ. για τη διαρκή υποστήριξή προς τα Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινολογίας, με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας».