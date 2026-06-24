Με επιτυχία η 11η Γιορτή Θερισμού στους Αγίους Αναργύρους του Δήμου Κιλελέρ

Ο Σύλλογος Γυναικών Αγίων Αναργύρων διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την «11η γιορτή Θερισμού», υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και της Τοπικής Κοινότητας, στην πλατεία του χωριού.

Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στην 11η παραδοσιακή Γιορτή Θερισμού, εδώ στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, στον ευλογημένο τόπο του Δήμου Κιλελέρ, μιας περιοχής με βαθιές ρίζες στην αγροτική παράδοση, την ιστορική μνήμη και τον διαρκή αγώνα του ανθρώπου για γη, πρόοδο και αξιοπρέπεια. Οι σημερινές εκδηλώσεις δεν είναι μόνο ένα πανηγύρι. Είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους της γης, στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που με ιδρώτα και κόπο καλλιέργησαν τα χωράφια και κράτησαν ζωντανές τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της εργατικότητας.

Μέσα από τον θερισμό, μια από τις σημαντικότερες στιγμές του αγροτικού κύκλου, τιμάμε τον μόχθο του αγρότη, την αναμονή της σοδειάς, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Και παράλληλα αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από τη μουσική, τον χορό, τα ήθη και τα έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά.Ως Δήμος Κιλελέρ, στεκόμαστε δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Στηρίζουμε δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορία και τον πολιτισμό μας αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν την εξωστρέφεια και την τοπική οικονομία.

Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της συνεργασίας και της ενότητας. Και να θυμόμαστε πάντα πως, όπως στον θερισμό, έτσι και στη ζωή, μόνο με κοινό αγώνα έρχονται οι καρποί. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για την οργάνωση των εκδηλώσεων, τους συλλόγους, τους εθελοντές, τους πολιτιστικούς φορείς και φυσικά όλους εσάς που στηρίζετε με την παρουσία σας αυτήν την ξεχωριστή γιορτή. Εύχομαι να περάσουμε όλοι όμορφα, με υγεία, χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον. Καλή διασκέδαση και καλές σοδειές!».

Την 11η γιορτή Θερισμού χαιρέτησε και η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Κομήτσα Ανδριάνα. Παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη Σέβη, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής ΕνότηταςΚραννώναΝταφόπουλος Σωτήρης, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας Τσιχίτας Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Παπαγιαννούλης Βαγγέλης, ο Αντιδήμαρχος Πλατυκάμπου Μαξιμιάδης Απόστολος, ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ Βαρδακούλης Αχιλλέας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωστούλης Δημήτρης, η Δημοτική Σύμβουλος Καρακόζογλου- Μπαλκούλη Ελισάβετ, οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Κωστούλης Βασίλης, Κορεούδη Μαρία, Τσιαγκλάνης Κώστας, Μπακαρτζής Πασχάλης, Χατζηλιάδης Μάκης, Παλιοκώστας Λάμπρος, Τσικρίκας Γιάννης και τα μέλη του ΤΣ Αγ. Αναργύρων Παπακωνσταντίνου Γεωργία και Σιατραβάνης Κωνσταντίνος, ο Πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης Παλιοβάιος Θάνος, ο Πρόεδρος Αθλητικού Σωματείου Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων Μπαζάνας Γεώργιος και η Πρόεδρος του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Νίκαιας “Θεόκλητος Φαρμακίδης” Κομήτσα Χαρούλα