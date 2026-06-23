Με επιτυχία οι αθλητικές επιδείξεις του προγράμματος «Άθληση για Όλους» στον Δήμο Τεμπών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη θερμή συμμετοχή μικρών και μεγάλων αθλητριών πραγματοποιήθηκαν οι αθλητικές επιδείξεις του προγράμματος «Άθληση για Όλους», που υλοποιεί ο Δήμος Τεμπών, αναδεικνύοντας τη σημασία της άθλησης ως τρόπου ζωής και κοινωνικής συμμετοχής.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Γυμνασίου – Λυκείου Γόννων, τα παιδικά τμήματα βόλεϊ συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, τεχνική και ομαδικό πνεύμα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των γονέων και των παρευρισκομένων.

Επίσης, στον χώρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί – Λουτρό, τα τμήματα ενηλίκων γυναικών πραγματοποίησαν αθλητικές επιδείξεις, αποδεικνύοντας πως η άσκηση δεν έχει ηλικία και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της υγείας, της ευεξίας και της κοινωνικής συνοχής.

Την επιμέλεια και τον συντονισμό των δράσεων είχε η γυμνάστρια του προγράμματος κα Ελένη Παρλάντζα, η οποία με συνέπεια, επαγγελματισμό και αγάπη για τον αθλητισμό συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος και στην ενεργή συμμετοχή των δημοτών.

Τις αθλητικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, οι Αντιδήμαρχοι Αθανάσιος Καραναστάσης και Γιώργος Νικολάου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γόννων Θωμάς Παπαδόντας, καθώς και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί – Λουτρό Νίκος Νάτσιος μαζί με μέλη του Συλλόγου, οι οποίοι συνεχάρησαν όλες τις συμμετέχουσες και τη γυμνάστρια για την εξαιρετική παρουσία και την επιτυχημένη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τον Δήμο Τεμπών, προσφέροντας ποιοτικές αθλητικές δραστηριότητες σε παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας την υγεία, την κοινωνικοποίηση και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη γυμνάστρια του προγράμματος, κα Ελένη Παρλάντζα, για την εξαιρετική δουλειά, την αφοσίωση και την άρτια προετοιμασία των αθλητικών επιδείξεων, καθώς και προς την Ειδική Συνεργάτη του Δήμου, κα Γεροκώστα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την πολύτιμη συμβολή της στην υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους». Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη διοργάνωση των εκδηλώσεων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσπάθεια του Δήμου Τεμπών να προσφέρει ποιοτικές αθλητικές δράσεις και ευκαιρίες δημιουργικής άθλησης σε δημότες κάθε ηλικίας.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η εικόνα των παιδιών να αθλούνται με χαμόγελο, αλλά και των ενηλίκων να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του προγράμματος, αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση ότι ο αθλητισμός είναι επένδυση για την κοινωνία μας.

Στον Δήμο Τεμπών στηρίζουμε έμπρακτα το πρόγραμμα “Άθληση για Όλους”, γιατί πιστεύουμε ότι η άσκηση προάγει την υγεία, καλλιεργεί αξίες όπως η συνεργασία, η πειθαρχία και ο σεβασμός, ενώ ταυτόχρονα ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η Δημοτική μας Αρχή θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την άθληση, την υγεία και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Στόχος μας είναι κάθε παιδί, κάθε νέος και κάθε ενήλικας να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προγράμματα άθλησης, γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, υγεία και ποιότητα ζωής.»