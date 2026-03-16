Με επιτυχία οι διασυλλογικοί αγώνες ποδηλασίας δρόμου στο Συκούριο

Το επίκεντρο της ποδηλασίας αποτέλεσε το διήμερο 14 και 15 Μαρτίου ο Δήμος Τεμπών, όπου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι διασυλλογικοί αγώνες ποδηλασίας δρόμου, συγκεντρώνοντας αθλητές από ποδηλατικούς συλλόγους όλης της χώρας.

Με αφετηρία και τερματισμό το Συκούριο, οι αγώνες πρόσφεραν έντονες συγκινήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες της περιοχής να φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τον Ποδηλατικό Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Τεμπών, στο πλαίσιο της διαχρονικής και ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Δήμου και του συλλόγου για την προώθηση της ποδηλασίας και του αθλητισμού στην περιοχή

Μετά τους επιτυχημένους «Δρόμους των Ανθισμένων Αμυγδαλιών», ο Δήμος Τεμπών φιλοξένησε τους «Δρόμους της Ποδηλασίας», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της περιοχής στη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων που προάγουν τον αθλητισμό και προβάλλουν τον τόπο.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ο διασυλλογικός αγώνας δρόμου ατομικής χρονομέτρησης (Ανάβαση Σπηλιάς), ενώ την Κυριακή 15 Μαρτίου διεξήχθη ο διασυλλογικός αγώνας δρόμου αντοχής (Γύρος Λάρισας).

Και τις δύο ημέρες, αφετηρία και τερματισμός των αγώνων ήταν το Συκούριο του Δήμου Τεμπών, το οποίο αποτέλεσε το επίκεντρο των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης έδωσε την εκκίνηση στην κατηγορία Ανδρών, στη διαδρομή των 101,7 χιλιομέτρων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός απαιτητικού και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού αγώνα.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια, προχώρησαν στις απονομές των επάθλων στους νικητές του αγώνα δρόμου αντοχής στις κατηγορίες Παίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων και Γυναικών, συγχαίροντας τους αθλητές για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Ποδηλατικό Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας για την άρτια διοργάνωση των αγώνων, καθώς και όλους τους αθλητές που συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Η συνεργασία του Δήμου Τεμπών με τον σύλλογο είναι διαχρονική και ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς μέσα από τέτοιες διοργανώσεις προωθείται ο αθλητισμός και αναδεικνύεται η περιοχή μας. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προβάλλουν τον τόπο και ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού».

Ο Δήμος Τεμπών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους διοργανωτές, τους ποδηλατικούς συλλόγους που συμμετείχαν, καθώς και προς τους εθελοντές, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών για τη σημαντική συμβολή του στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των αθλητών, καθώς και στο ΕΚΑΒ για την παρουσία και την υγειονομική κάλυψη των αγώνων.

Η επιτυχής διεξαγωγή των αγώνων επιβεβαιώνει τη δυναμική του Δήμου Τεμπών ως προορισμού για αθλητικές διοργανώσεις, ενισχύοντας παράλληλα την προβολή της περιοχής και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.