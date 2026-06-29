Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν ενημερωτικές ομιλίες και βιωματικές δράσεις σε σχολεία του Δήμου Ελασσόνας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης που υλοποίησε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026, κατόπιν αιτημάτων των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων, και περιλάμβανε ενημερωτικές ομιλίες και βιωματικές παρεμβάσεις γύρω από σύγχρονα εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση του προληπτικού και υποστηρικτικού ρόλου του σχολείου, μέσα από την έγκαιρη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η πρόληψη δυσλειτουργικών συμπεριφορών, η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της αυτονομίας των παιδιών, καθώς και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας και συγκεκριμένα:

· Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καλλιθέας

· Γυμνάσιο – Λ.Τ. Τσαριτσάνης

· Γενικό Λύκειο Ελασσόνας

· 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελασσόνας

· Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς

· Δημοτικό Σχολείο Βλαχογιαννίου

· Δημοτικό Σχολείο Τσαριτσάνης

· Δημοτικό Σχολείο Λυκουδίου

· Δημοτικό Σχολείο Σαρανταπόρου

· Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίου

· Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

· Δημοτικό Σχολείο Ευαγγελισμού

· 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας

· 1ο Νηπιαγωγείο Ελασσόνας

· 3ο Νηπιαγωγείο Ελασσόνας

· Νηπιαγωγείο Καλυβίω

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν αφορούσαν:

· την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

· τις εξαρτήσεις

· τις μαθησιακές δυσκολίες

· τον σχολικό εκφοβισμό και την παραβατική συμπεριφορά

· τα όρια και τους κανόνες στο σχολικό περιβάλλον

· τη σεξουαλική αγωγή και την έμμηνο ρύση

· τη μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό (με ενημέρωση των γονέων)

· καθώς και την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων ανέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), η ψυχολόγος Κυριακή Ανδρεάδου και η ειδική παιδαγωγός Φαίη Μπατζογιάννη, αξιοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές και βιωματικές μεθόδους που ενίσχυσαν τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των μαθητών.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα, η οποία στήριξε σταθερά την υλοποίηση του προγράμματος, ευχαρίστησε τις διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την άριστη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους προς το Κέντρο Κοινότητας. Όπως δήλωσε, ο Δήμος Ελασσόνας επενδύει διαχρονικά σε δράσεις πρόληψης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας και θα συνεχίσει να αναπτύσσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη στήριξη αποτελούν διαχρονικά τα ισχυρότερα εφόδια για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και ανθρώπινου σχολικού περιβάλλοντος.

«Χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί» – Αφρικανική παροιμία

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+).