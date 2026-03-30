Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 5ος “Μυρμιδόνων Άθλος” στα Φάρσαλα

Με έντονο αθλητικό παλμό και σε ένα σκηνικό που συνδύασε την ανοιξιάτικη φύση με την ιστορική ταυτότητα της περιοχής, ολοκληρώθηκε στα Φάρσαλα ο 5ος «Μυρμιδόνων Άθλος», συγκεντρώνοντας σημαντική συμμετοχή δρομέων από διάφορα μέρη της χώρας.

Οι αθλητές πήραν εκκίνηση νωρίς το πρωί από την πλατεία Δημαρχείου, μετά το σύνθημα που έδωσε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου. Οι συμμετέχοντες είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο απαιτητικές διαδρομές, οι οποίες δοκίμασαν τις αντοχές και την προετοιμασία τους.

Η κύρια διαδρομή των 21 χιλιομέτρων χαρακτηρίστηκε από υψηλό βαθμό δυσκολίας, καθώς περιλάμβανε θετική υψομετρική διαφορά που άγγιζε τα 1.000 μέτρα. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων (Mini Trail), καλύπτοντας διαδρομή με 450 μέτρα υψομετρικής.

Οι διαδρομές σχεδιάστηκαν με τρόπο που ανέδειξε τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τα ιστορικά σημεία της περιοχής. Οι δρομείς διέσχισαν το άλσος των Φαρσάλων και το Βαρούσι, περνώντας από τον Πύργο Καραμίχου και τα αρχαία τείχη της Κατράνας. Η πορεία περιλάμβανε επίσης την Αρχαία Ακρόπολη, καθώς και τα ξωκλήσια του Προφήτη Ηλία και της Αγίας Κυριακής, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων, τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας και το RunningTeamFarsala. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή εθελοντών, υγειονομικών και τοπικών φορέων, που στήριξαν τη διεξαγωγή του αγώνα σε όλο το μήκος των διαδρομών.

Στο αγωνιστικό μέρος, στη μεγάλη διαδρομή των 21 χιλιομέτρων, την πρώτη θέση στους άνδρες κατέλαβε ο Γεώργιος Γκογιάννος με χρόνο 1:52:35, ενώ ακολούθησαν ο Βαγγέλης Γεωργίου (1:57:32) και ο Απόστολος Νικολάου (2:00:43). Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η Ιωάννα Μπάτζιου με 2:24:07, με δεύτερη τη Σοφία Κρίκου (2:43:12) και τρίτη την Όλγα Γεροδήμου (2:45:18).

Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη κατέκτησε ο Αθανάσιος Μασγάνης με χρόνο 48:26. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε ο κοινός τερματισμός της Κρυσταλλίας Κουτσιμάνη και της Θεανώς Δοξαρά, οι οποίες σημείωσαν τον ίδιο χρόνο (52:19), καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις στις γυναίκες και παράλληλα τη δεύτερη και τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Στους άνδρες, πίσω από τον νικητή, ακολούθησαν ο Χρήστος Αδαμόπουλος (52:39) και ο Σωκράτης Σούρλας (53:32), ενώ το βάθρο των γυναικών συμπλήρωσε η Ρίκα Μπούσιου με 58:40.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τις απονομές ανά ηλικιακή κατηγορία από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής, μέσα σε θερμό κλίμα.Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας.