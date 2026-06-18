Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Παιδικό ECO Φεστιβάλ στην Ελασσόνα

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και οικογενειών πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας, το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου, το «1ο Παιδικό ECO Φεστιβάλ», μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ψυχαγωγία των παιδιών.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που συνδύαζε τη δημιουργική απασχόληση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν η μουσικοχορευτική παράσταση «Τα Τρία Γουρουνάκια», το εργαστήριο κατασκευής «Γρασιδοκεφαλάς», η οικολογική ζωγραφική σε καβαλέτα και τα μαθήματα σκίτσου με θέματα εμπνευσμένα από τη φύση και το περιβάλλον.

Παράλληλα, τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως το οικολογικό παιχνίδι μνήμης, το οικολογικό Sudoku, το «Τρέχω και Ανακυκλώνω», η «Πράσινη Σκυταλοδρομία», η φουσκωτή πίστα NERF με θεματολογία σχετική με τη διαχείριση των ρύπων, καθώς και η φουσκωτή πεταλούδα και ο ειδικά διαμορφωμένος παιδότοπος βρεφών.

Το κέφι κορυφώθηκε με το Face&HandPainting, τις μπαλονοκατασκευές, τη γιγαντοστολή-μασκότ «Λιοντάρι», που φωτογραφήθηκε με δεκάδες παιδιά, καθώς και τον εντυπωσιακό Air Puppet Ιππόκαμπο, ο οποίος αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της διοργάνωσης.

Η μεγάλη συμμετοχή, τα χαμόγελα των παιδιών και ο ενθουσιασμός των οικογενειών επιβεβαίωσαν την επιτυχία της εκδήλωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Το 1ο Παιδικό ECO Φεστιβάλ εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων «Ημέρες Περιβάλλοντος 7» και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι ακόμη και οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων www.dimoselassonas.gr