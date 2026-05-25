Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το “Elateia Run & Kids” – Μήνυμα συμμετοχής, άθλησης και ζωής

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το “Elateia Run & Kids”, που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελάτειας σε συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών, την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και τη Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας.

Η αθλητική διοργάνωση συγκέντρωσε συνολικά 92 συμμετοχές από παιδιά, γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι έλαβαν μέρος με ενθουσιασμό στις τρεις διαδρομές, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της άθλησης, της συμμετοχής και της υγιούς ζωής.

Οι διαδρομές περιελάμβαναν μία μεγάλη διαδρομή 8 χλμ., μία μεσαίου μήκους 3 χλμ. και μία μικρή, ειδικά σχεδιασμένη για τα μικρά παιδιά, διαδρομή 800 μέτρων, με τους μικρούς συμμετέχοντες να δίνουν ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση με τον ενθουσιασμό και την ενέργειά τους.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της ΕΟΔΥΑ (Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών), η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ασφάλεια και την υγειονομική κάλυψη των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, απόλαυσαν μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία μέσα σε όμορφες διαδρομές της περιοχής, ενώ το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τις απονομές των αναμνηστικών στους νικητές και συμμετέχοντες πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτειας κ. Ζάρρας και η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, συγχαίροντας όλους για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Το “Elateia Run & Kids” απέδειξε πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και να δώσει ζωή στις τοπικές μας κοινότητες. Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ελάτειας, την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, τη Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω προς την ΕΟΔΥΑ για την πολύτιμη παρουσία και προσφορά της στην ασφάλεια και την υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης. Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες, μικρούς και μεγάλους, που με τη δυναμική παρουσία τους στήριξαν αυτή τη σημαντική δράση. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και τη συλλογικότητα στον τόπο μας.»