Με ηλεκτρονικό ραντεβού η παρουσία επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό ότι, από 1/2/2026 η φυσική παρουσία των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου, θα πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά με προκαθορισμένο ηλεκτρονικό ραντεβού.

Η υποβολή αιτήματος για ραντεβού γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω της νέας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στη διεύθυνση: rantevou.larcci.gr.

Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου τόσο των επιχειρήσεων όσο και του προσωπικού, αλλά και στην παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης σε κάθε επιχειρηματία.