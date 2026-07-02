Με θετικό αποτύπωμα η δράση προληπτικής ιατρικής Μαΐου και Ιουνίου από το ΚΕΠ Υγείας Φαρσάλων

Με θετική ανταπόκριση από τους πολίτες πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο 2026 οι δράσεις προληπτικής ιατρικής του Δήμου Φαρσάλων, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΚΕΠ Υγείας.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας βρέθηκε σε κοινότητες του Δήμου, παρέχοντας δωρεάν βασικούς ελέγχους υγείας, όπως αιματολογικές εξετάσεις και μετρήσεις σακχάρου, τριγλυκεριδίων, χοληστερίνης και αιμοσφαιρίνης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευπαθών και ηλικιωμένων ομάδων.

Στις δράσεις παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκηγς Εσκίογλου, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Χατζηπλή, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Μπασαγιάννης, το μέλος της κοινότητας Φαρσάλων κ. Φωτεινή Πιτσιάβα και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Γεροβασίλης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πρόληψη και τη δημόσια υγεία.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, κατά την παρουσία του στις δράσεις, δήλωσε ότι: «Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για τη διατήρηση της υγείας των πολιτών. Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε σε δράσεις που φέρνουν τις υπηρεσίες υγείας κοντά σε κάθε δημότη, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινότητες, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση, την πρόληψη και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας.»

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στις εξής περιοχές:

• 4/5/2026 – Δίλοφο

• 11/5/2026 – Ασπρόγεια

• 25/5/2026 – Ρήγιο

• 29/5/2026 – Φάρσαλα

• 3/6/2026 – Ελληνικό – Λόφος – Πυργάκια

• 11/6/2026​Φάρσαλα

• 15/6/2026​Αργιθέα

• 22/6/2026​Άνω/Κάτω Βασιλικά

Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 126 πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 18 κατ’ οίκον επισκέψεις, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανάγκη για δράσεις πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Φαρσάλων συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική φροντίδα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών.