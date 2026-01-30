Με ικανοποιητικούς ρυθμούς οι εργασίες στο Θέατρο ΟΥΗΛ

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του Προσκηνίου Πολιτισμού – Θεάτρου ΟΥΗΛ στη Λάρισα, όπως διαπίστωσαν κατά την σημερινή τους αυτοψία ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος, παρουσία Τεχνικών Υπηρεσιών και στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής.

Σε αυτό συντέλεσε η άριστη συνεργασία μεταξύ Περιφερειάρχη και Δημάρχου και των Υπηρεσιών τους, η οποία ξεμπλόκαρε τα όποια χρόνια προβλήματα είχε η εργολαβία του έργου.

Κατά την ξενάγηση που πραγματοποίησε η επιβλέπουσα μηχανικός του Δήμου κα Σοφία Ρωμανάσου, οι κ.κ. Κουρέτας, Μαμάκος ενημερώθηκαν ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται εργασίες στην αίθουσα των θεατών, που είναι πολύ κομβικές για το κτίριο, καθώς μετά την ολοκλήρωσή τους θα επιτραπεί να προχωρήσουνε τα συνεργία στις λοιπές εργασίες.

Οι τρέχουσες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν στο θόλο της αίθουσας των θεατών, ο οποίος θα καλυφθεί με ξύλινη επένδυση με την αποπεράτωσή τους. Το επόμενο στάδιο των εργασιών αφορά στην τοποθέτηση του δαπέδου της αίθουσας των θεατών και των καθισμάτων, καθώς και του δαπέδου της σκηνής.

Η κα Ρωμανάσου διευκρίνισε ότι έχουν από πέρυσι ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούσαν στο αναβατόριο της σκηνής, τον μηχανισμό του περιστρεφόμενου τμήματος αυτής, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί ως προς τη λειτουργία τους και πιστοποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση των ξύλινων επενδύσεων στην αίθουσα των θεατών και στη σκηνή, θα ακολουθήσουν εργασίες τελικών επενδύσεων στα δύο φουαγιέ, καθώς και λοιπές μικροεργασίες τελικού σταδίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους, ενώ Φορέας Υλοποίησης και Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Λαρισαίων.Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως τμηματοποιημένο (phasing). Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση που αφορά στο Ε.Σ.Π.Α./ Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 με τις δαπάνες της να ανέρχονται σε 1.222.423,22€. Στις 02-10-2024 εντάχθηκε η Β΄ φάση στο Ε.Σ.Π.Α./ Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2021-2027 με προϋπολογισμό 3.253.188,32€.

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων και αφορά στην ολοκλήρωση του ημιτελούς κτηρίου του Προσκηνίου Πολιτισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ809, σε οικόπεδο εμβαδού 4.000 m2 και περιβάλλεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή, Κουμουνδούρου και Βελή. Αναλυτικά περιλαμβάνει: τις εργασίες κατασκευής της σκηνής συνολικού εμβαδού 410 m2, με την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού εξοπλισμού και ειδικών μηχανισμών, την τοποθέτηση εξοπλισμού στην αίθουσα του θεάτρου και επενδύσεων ακουστικής μελέτης, την τοποθέτηση εξοπλισμού στα φουαγιέ, τα εκδοτήρια και το βεστιάριο, την πλήρη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικού φωτισμού της σκηνής.

Κατά την υλοποίηση παρουσιάστηκαν ζητήματα που για την αντιμετώπιση τους απαιτήθηκαν συμπληρωματικές μελέτες και τροποποιήσεις μελετών που αύξησαν τον προϋπολογισμό του έργου κατά περίπου 2 εκ.€ και πλέον ο προϋπολογισμός για τη Β’ φάση του διαμορφώθηκε σε 5.427.946,94€. Προκειμένου δε το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό αναμένεται να υποβληθεί από τον Δήμο Λαρισαίων αίτημα για προσθήκη υποέργου που αφορά στην Προμήθεια Ειδικού Θεατρικού Φωτισμού και Οπτικοακουστικών συστημάτων, προϋπολογισμού 1.600.000€.

Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώνεται σήμερα σε 6.650.370,16€ (Α’ & Β’ Φάση)ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 εκ.€, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της πρώτης φάσης του έργου που χρηματοδοτήθηκαν με ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Κατά την αυτοψία στο χώρου του Θεάτρου ΟΥΗΛ παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστος Τερζούδης, εκ μέρους της Περιφέρειας η Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής κα Πολυτίμη Γραββάνη και ο ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος, εκ μέρους του Δήμου ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αθανάσιος Πατσιούρας και η ομάδα των Μηχανικών του Δήμου Λαρισαίων που επιβλέπει το έργο: Σοφία Ρωμανάσου, Αθανάσιος Αργυράκος, Αργύρης Τζιλάκας, καθώς επίσης εκπρόσωπος της ανάδοχου εταιρίας του έργου ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε .