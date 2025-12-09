Με ικανοποιητικό ρυθμό η υποχώρηση των υδάτων στον Πηνειό

Σε επιφυλακή παραμένουν Δήμος Λαρισαίων και ΔΕΥΑΛ εκτιμώντας πως θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη ένα 24ωρο για τη λήξη συναγερμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ρυθμός υποχώρησης των υδάτων σήμερα είναι ικανοποιητικός -η στάθμη έχει υποχωρήσει στα 4,6 μ., ωστόσο τα θυροφράγματα παραμένουν κλειστά, για λόγους ασφαλείας.

Νωρίς το πρωί ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάσης Μαμάκος, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, κ. Κώστα Αργυρόπουλο, επιθεώρησαν σημεία στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού, ενώ οι τελικές παράμετροι διαχείρισης της κατάστασης από δω κι έπειτα συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στη σημερινή μεσημβρινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ.

Επί ποδός παραμένει και η Πολιτική Προστασία, για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο, ενώ αποφασίστηκε να παραμείνουν και για σήμερα κλειστές οι προσβάσεις από και προς την εσωτερική κοίτη του Πηνειού, για λόγους ασφαλείας και να δοθεί περισσότερος χρόνος για υποχώρηση των υδάτων.

Για αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί επιχείρηση καθαρισμού των μονοπατιών και διαδρομών από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, προκειμένου να αποδοθεί στην κυκλοφορία ο χώρος.