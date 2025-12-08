Με κάλαντα από παιδική χορωδία άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Μάνδρα

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο άναψε το απόγευμα της Κυριακής στην Μάνδρα παρουσία πλήθους κόσμου και κυρίως μικρών παιδιών στα οποία μοιράστηκαν δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Παράλληλα μοιράστηκε ζεστή σοκολάτα και ζεστό κρασί.

Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για να υποδεχτούν επίσημα το πνεύμα των γιορτών. Τα λαμπάκια άναψαν, η χορωδία έψαλε τα κάλαντα, το δέντρο φωτίστηκε και η ατμόσφαιρα πλημμύρισε από μουσικές, γέλια.

Με μεράκι και αγάπη ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυστιωτών Μάνδρας “ο Άγιος Βασίλειος” δημιούργησε μια όμορφη γιορτινή εμπειρία, υπενθυμίζοντάς μας πως το πραγματικό φως των ημερών βρίσκεται στην παράδοση, τη συνεργασία και στη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.