Με Κατσαφάδο ο Μανώλης για θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία του Δήμου Τεμπών

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών της Δημοτικής Αρχής με την κεντρική διοίκηση για την προώθηση ζητημάτων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πρόληψη φυσικών καταστροφών, την αποκατάσταση των πληγεισών υποδομών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τεμπών, η ανάγκη χρηματοδότησης έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και έργων και παρεμβάσεων που θα συμβάλουν τόσο στη θωράκιση των οικισμών όσο και στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών της περιοχής από τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών χρηματοδότησης για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες, καθώς και στην υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των υποδομών και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τη νέα διαδικασία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αυτή προβλέπεται στην πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Η νέα διαδικασία στοχεύει στην επιτάχυνση των απαιτούμενων ενεργειών και στην αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης των πληγεισών υποδομών.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα αυτή ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ταχύτερη διεκδίκηση και εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές του Δήμου Τεμπών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών παρουσίασε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Δήμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης χρηματοδότησης έργων και δράσεων που θα ενισχύσουν την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες προκλήσεις για όλους τους Δήμους της χώρας. Ως Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας απέναντι σε φυσικούς κινδύνους. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους και τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών και την ανθεκτικότητα του Δήμου Τεμπών. Ευχαριστώ τον Υφυπουργό κ. Κατσαφάδο για τη θετική ανταπόκρισή του, για την ενημέρωση σχετικά με το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης και για τη διάθεση συνεργασίας.»

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε:

«Η συνεργασία της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Ο Δήμος Τεμπών είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένες ανάγκες σε θέματα πολιτικής προστασίας. Συζητήσαμε με τον Δήμαρχο κ. Μανώλη ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει αρωγός στις προσπάθειες των Δήμων και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Δήμο Τεμπών για την προώθηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των υποδομών και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου Τεμπών, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών, την ενίσχυση της πρόληψης και τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο ανθεκτικού περιβάλλοντος για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις διεκδικήσεις και τις παρεμβάσεις της προς τα αρμόδια Υπουργεία, με γνώμονα την προστασία των δημοτών, την αποκατάσταση των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Τεμπών.