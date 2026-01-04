Με λαμπρότητα τα Θεοφάνια στη Λάρισα

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα αναμένεται και φέτος ο εορτασμός των Θεοφανίων στη Λάρισα.

Το πρωί της Τρίτης, 6 Ιανουαρίου, θα τελεστεί ο Μέγας Αγιασμός των Υδάτων στον Άγιο Αχίλλιο και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Πηνειό, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου, κ.κ. Ιερώνυμο.

Αμέσως μετά θα παρατεθεί η καθιερωμένη δεξίωση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Λαρισαίων, στο ΔΩΛ, με συναυλία της Μικτής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του κ.Δημητρίου Καρβούνη.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του εορτασμού των Θεοφανίων έχει ως εξής:

Την Τρίτη, 6η Ιανουαρίου 2026, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αχιλλίου :

7:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων

10:30π.μ.: Μέγας Αγιασμός των Υδάτων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.κ. Ιερωνύμου.

11:00 πμ.: Έξοδος από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό για την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη Γέφυρα του Πηνειού.

Με το πέρας του Αγιασμού των Υδάτων, ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί όλες και όλους στη Δεξίωση και Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Θα ακολουθήσει συναυλία της Μικτής χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Καρβούνη, και συνοδεία(πιάνο)της κ. Ιωάννας Σιοπούδη.