Με λαρισαϊκές συμμετοχές η διοργάνωση της 43ης Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας

Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εύχεται καλή επιτυχία στη διεξαγωγή της 43ης Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας, η οποία πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 8 Μαΐου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελλάδα φιλοξενεί εκ νέου τη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, μετά το 2015, όταν είχε διοργανωθεί στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας μας στη διεθνή μαθηματική κοινότητα.

Η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς, με συμμετοχή 24 χωρών, από τα Βαλκάνια και εκτός αυτών.

Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για το Παράρτημα Λάρισας η συμμετοχή του μέλους του κεντρικού Δ.Σ. της ΕΜΕ και αντιπροέδρου της Λάρισας Σωτήριου Τερζόπουλου στην Οργανωτική Επιτροπή (Organizing Committee) της BMO, και του μέλους του παραρτήματος Λάρισας της ΕΜΕ Αχιλλέα Συνεφακόπουλου με διπλό ρόλο ως Συντονιστή Βαθμολόγησης (Grading Coordinator) και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (Vice Chairman – Problem Selection Committee). Επιπλέον, συμμετέχει ως guide ο Λαρισαίος φοιτητής Γιώργος Κοτσάλης, ο οποίος έχει σημειώσει σημαντικές διακρίσεις σε εθνικές μαθηματικές ολυμπιάδες.

Το Παράρτημα Λάρισας της Ε.Μ.Ε. καλωσορίζει θερμά όλους τους συμμετέχοντες και εύχεται καλή επιτυχία σε διαγωνιζόμενους, αρχηγούς και συνοδούς αποστολών και ιδιαίτερα στην ελληνική αποστολή.

https://hms.gr/43bmo2026/home.html