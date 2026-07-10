Με μεγάλη συμμετοχή οι δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι φλεβών και αρτηριών στη Δημοτική Ενότητα Γόννων

Με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών πραγματοποιήθηκε η δράση δωρεάν ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για τη Χρόνια Φλεβική Νόσο και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» και ο Δήμος Τεμπών στη Δημοτική Ενότητα Γόννων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Γόννων, όπου περισσότεροι από 65 πολίτες υποβλήθηκαν σε δωρεάν εξετάσεις και έλαβαν εξατομικευμένες συμβουλές από τους εθελοντές αγγειοχειρουργούς κ. Κωνσταντίνο Σπανό και κ. Γεώργιο Κούβελο.

Οι προληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση σύγχρονου εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού (υπερηχοτομογράφος LogicQ της GE και σύστημα QuadScan), που διαθέτει ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και οι ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» και Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα Μέμη Τσεκούρα, επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Στα 27 χρόνια δράσης του Συλλόγου μας προσφέρουμε αδιάκοπα, με συνέπεια και σεβασμό προς κάθε πολίτη, υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Σας καλούμε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που προσφέρει ο Σύλλογός μας και να στηρίξετε τις δράσεις του.»

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης ευχαρίστησε θερμά τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», την Πρόεδρό του κα Μέμη Τσεκούρα, καθώς και τους εθελοντές αγγειοχειρουργούς κ. Κωνσταντίνο Σπανό και κ. Γεώργιο Κούβελο για την πολύτιμη προσφορά τους προς τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Γόννων.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη επένδυση για την υγεία κάθε ανθρώπου. Η μεγάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας αποδεικνύει ότι υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση και ανάγκη για πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να αναπτύσσουμε δράσεις που φέρνουν την πρόληψη και την υγειονομική φροντίδα κοντά σε κάθε δημότη, ιδιαίτερα στις τοπικές μας κοινότητες. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.»

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δρ. Γιώργος Πατούλης, τόνισε:

«Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την προστασία της υγείας των πολιτών. Η ενημέρωση και ο προληπτικός έλεγχος για τη Χρόνια Φλεβική Νόσο και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο συμβάλλουν ουσιαστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Θερμά συγχαρητήρια στον Δήμο Τεμπών και σε όλους τους συντελεστές της δράσης για τη συμβολή τους στην προαγωγή της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Ως Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη και φέρνουν πολύτιμες υπηρεσίες υγείας κοντά σε κάθε πολίτη.»

Η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των δημοτών επιβεβαίωσε την αξία αντίστοιχων πρωτοβουλιών και ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης ως βασικού πυλώνα προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εκπρόσωποι όλων των συνεργαζόμενων φορέων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία της δράσης και δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την κοινή τους προσπάθεια με την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης στο άμεσο μέλλον.

Ο Δήμος Τεμπών ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές της δράσης, καθώς και τους εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για την άρτια οργάνωση και την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης.